"Dirty Dancing" : quand Jennifer Grey dévoile le secret du porté mythique du film

Quand on voit Jennifer Grey voler dans les bras de Patrick Swayze, on s'imagine que les deux acteurs ont du répéter un bon nombre de fois avant de parvenir à réaliser le cultissime porté. Et bien non, Jennifer Grey casse le mythe et l'affirme : "Je l'ai juste fait le jour où nous l'avons tourné. On ne l'avait pas répété et je ne l'ai jamais retenté depuis.". Quoi ? Jamais répété ? C'est pourtant la stricte vérité...





Quand, lors de sa participation à "Danse avec les stars" en 2010 aux USA, la production a demandé à l'actrice de retenter l'acrobatie, sa réponse a été plus que claire : "Ce serait une catastrophe. On l'a fait (dans le film), vous pouvez en profiter, la regarder en boucle si vous voulez mais ne me demandez jamais de le refaire parce que... merde, je suis trop vieille! J'ai une famille et je veux vivre longtemps". Et vous, cap de réussir le porté du premier coup ?