"Fast and Furious 7" sur TFX : comment l'équipe a surmonté la mort de Paul Walker pour terminer le film

Avec 1.5 milliard de dollars de recettes, Fast and Furious 7 va devenir non seulement le plus gros succès de la saga. Mais surtout le 6e plus gros succès au box-office de tous les temps, à quelques cents près du premier Avengers. Et quand même loin derrière Avatar et ses 2.7 milliards. Sorti le 12 avril, Fast and Furious 8 engrangera 1.2 milliard de dollars de recettes. Et ce n’est pas terminé puisque deux films supplémentaires sont en chantier.