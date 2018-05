Mais pourquoi George Lucas a-t-il vendu la saga "Star Wars" à Disney ?

Lorsque Disney l’approche pour racheter Lucasfilm, le cinéaste a pourtant déjà écrit les bases d’une nouvelle trilogie. Et envisage de réaliser l’Episode 7, avant de vendre. Dans une interview accordée à "USA Today", il expliquera y avoir renoncé lorsqu'il a réalisé que le projet allait lui prendre les dix prochaines années de sa vie. Il avait 71 ans à l’époque. Et là où son copain Spielberg enchaîne les tournages, Lucas aime depuis toujours prendre son temps. "C’est mieux pour moi de partir au début d’un nouveau chapitre, je peux simplement m’effacer", explique-t-il alors. "Le temps est plus important pour moi que l’argent."





Lorsqu’il parle de temps, il évoque en réalité celui qu’il veut passer avec Melody Hobson, sa compagne qu’il épouse en juin 2013, quelques mois avant la naissance d’une petite fille baptisée Everest. Déjà papa de trois grands enfants, adoptés dans les années 1980 et 1990, Lucas place sa vie de famille avant tout le reste. Mais il a bien réfléchi avant de confier les destinées de son bébé cinématographique à Disney. "J'ai toujours cru que "La Guerre des étoiles" me survivrait, et je pense qu'il était important de mettre la transition en place de mon vivant", expliquera-t-il lors du rachat.