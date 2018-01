"Le Retour du Jedi" : mais qui se cache derrière le masque de Dark Vador dans la saga "Star Wars" ?

C’est le rôle de sa vie. Et pourtant seuls les fans acharnés de la saga "Star Wars" connaissent son visage. Ancien body-builder et champion d’haltérophilie, aperçu dans le sulfureux "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick, le géant britannique David Prowse, 1,96 m, incarne Dark Vador dans "La Guerre des Etoiles", "L’Empire Contre-Attaque" et "Le Retour du Jedi", les trois films de la trilogie d’origine, tournés entre 1976 et 1983. La petite histoire veut qu’à l’époque du casting, son agent lui a également proposé d’auditionner pour le personnage de Chewbacca, qui sera finalement confié à Peter Mayhew.





S’il a été choisi par George Lucas en raison de son physique impressionnant, le comédien déchante une première fois sur le tournage du premier film, lorsqu’il est remplacé lors des scènes de combat au sabre laser par le champion d’escrime Bob Anderson, engagé à l’origine pour les entraîner, lui et Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Pire : à la sortie du film, il découvre que ses dialogues ont été réenregistrés en studio par l’acteur américain James Earl Jones. Le cinéaste expliquera qu’il avait besoin d’une voix plus grave, la comédienne Carrie Fisher révélant des années plus tard que l’accent anglais de David Prowse lui avait valu le surnom de "Dark Farmer" sur le tournage...