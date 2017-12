"La revanche des Sith" ce soir sur TF1 : Hayden Christensen, l’autre enfant maudit de la saga "Star Wars"

La même année, Hayden Christensen place beaucoup d’espoirs dans Jumper, le blockbuster fantastique de Doug Liman, dans lequel il incarne un ado qui a le don de se téléporter. L’occasion aussi de tourner avec la comédienne Rachel Bilson, sa petite amie. C’est hélas un échec retentissant au box-office, à tel point que le jeune homme, seulement âgé de 26 ans, décide de prendre ses distances avec Hollywood. Et de se lancer dans… l’agriculture. "Je cherchais un appartement et j’ai réalisé que pour quelques milliers de m2 à New York, je pouvais avoir plusieurs hectares à la campagne", raconte-t-il alors au quotidien canadien The Star.