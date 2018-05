"Le Réveil de la Force" : comment l'inconnue Daisy Ridley est devenue l'héroïne de la nouvelle trilogie "Star Wars"

Déjà bien rodée à la promo hollywoodienne, la jeune femme, qui a grandi dans le quartier huppé londonien de Westminster, la joue modeste lorsqu’on lui demande si elle avait la pression au moment d’entamer le tournage de cette superproduction dont le colossal budget est jusqu’ici resté secret. "Je n’étais pas sûre d’y arriver", admet-elle. "Et puis on se met au boulot et on se dit que les gens qui bossent sur un projet pareil sont tous là pour les bonnes raisons. Mais aussi que Rian Johnson (le réalisateur du 8e volet– ndlr) sait ce qu’il fait. Au bout d’un moment, ça ne vous appartient plus."





Daisy Ridley n’est pas sans savoir, qu’avant elle, plusieurs comédiens vedettes de Star Wars comme Jake Lloyd, Hayden Christensen et Mark Hamill lui-même, ont eu du mal à rebondir après la saga galactique. Maline, la jeune femme n’a pas attendue pour surfer sur sa popularité naissante. En décembre dernier en même temps que Les Derniers Jedi, les spectateurs français pouvaient aussi la voir dans Le Crime de l’orient express de Kenneth Branagh, aux côtés de Johnny Depp notamment.