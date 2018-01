Pourquoi "L’Empire contre-attaque" est le meilleur épisode de la saga "Star Wars"

Si le héros de la saga parvient à s’échapper, il est meurtri dans son âme et dans sa chair, une issue qui va à l’encontre du happy end hollywoodien typique. D’autant plus que Han Solo a été congelé un peu plus tôt dans la carbonite et livré à l'odieux Jabba le Hutt, après avoir été trahi par son vieil ami Lando Calrissian… A l’époque, ce double cliffhanger est gonflé. Mais George Lucas ne doute pas un seul instant que le public sera au rendez-vous. Et qu'il réclamera la suite de l’histoire, qu’il découvrira dans "Le Retour du Jedi", réalisé par Richard Marquand, trois ans plus tard.





En 1997, une édition spéciale de "L’Empire contre-attaque" sortira au cinéma, George Lucas retouchant plusieurs scènes pour améliorer les effets spéciaux et intégrer des plans restés sur la table de montage, notamment dans la cité des nuages où Han, Leia et les droïdes retrouvent Lando. Depuis 2010, une copie du film d’origine est conservée à la Bibliothèque du Congrès américain, aux côtés des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma américain comme "Il était une fois dans l’Ouest" de Sergio Leone, "La Vie est belle" de Frank Capra ou encore "Le Parrain" de Francis Ford Coppola…