QUIZ - 20 ans de Harry Potter : êtes-vous vraiment incollable sur les aventures du sorcier ?

Son front est porteur d'un éclair laissé par son ennemi lors de leur première confrontation. En sept livres et huit films, le sorcier a ouvert son univers magique à des millions de lecteurs et spectateurs à travers le monde. Mais le connaissez-vous vraiment ? Alors qu'une nuit Harry Potter est célébrée jeudi dans de nombreux pays du monde, et que des manifestations sont organisées du 1er au 4 février dans des centaines de librairies de l'Hexagone* pour fêter les 20 ans de la saga, LCI vous propose de relever le défi d'un quiz diaboliquement difficile.