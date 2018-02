Réseaux sociaux et serial-killer : "Tragedy Girls", comédie gore remarquée à Gérardmer

Outre Tragedy Girl, trois autres films ont d'ores et déjà été présentés aux jurés et aux spectateurs de la 25e édition du festival international du film fantastique de Gérardmer, marquée entre autres par un hommage à Alex de la Iglesia et une projection exceptionnelle de Scream de Wes Craven, grand prix au Festival de Gérardmer en 1997.





Ainsi, parmi les dix longs métrages en compétition, a été projeté Le Secret des Marrowbone, de Sergio G. Sánchez, film de fantômes dans lequel un jeune homme vit reclus dans une demeure insalubre avec ses frères et sœurs plus jeunes, cachant à tout le monde le décès de sa mère. Le jeune cinéaste espagnol a travaillé par le passé comme coscénariste avec Juan Antonio Bayona (L'orphelinat et The Impossible) et ça se ressent.





Egalement, en compétition, The Lodgers, de Brian O'Malley, relecture gothique et aquatique des Enfants Terribles de Cocteau et Mutafukaz, film d'animation halluciné coréalisé par Shōjirō Nishimi et Guillaume "Run" Renard et produit par Ankama Animations et les studio 4°C.





La suite arrive avec, entre autres surprises, Revenge, "rape and revenge" d'une jeune réalisatrice gonflée et le très attendu Ghostland avec Mylène Farmer.