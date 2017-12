"Rogue One" ce soir sur Canal + : que vaut le premier film spin-off de la saga Star Wars ?

Elevée par Saw Gerrera (Forest Whitaker), un rebelle extrémiste au patronyme évocateur, la jeune femme se voit confier par l’Alliance Rebelle la mission de récupérer les plans de l’Etoile de la Mort. Pour cela, elle devra faire équipe avec l’ombrageux Capitaine Cassian Andor (Diego Luna) et une équipe de mercenaires aussi redoutables qu’iconoclastes. Il serait criminel – pour les amateurs – d’en dévoiler davantage du scénario écrit par Chris Weitz et remanié en cours de route par Tony Gilroy. Sinon qu’en dépit d’une foule de nouveaux personnages, il est extrêmement cohérent, et fidèle à l’esprit de la saga, mélange habile d'aventure et de soap opera. Avec quelques inflexions majeures, toutefois.





La plus frappant, au premier abord, c’est que Rogue One a le goût et la couleur des films de notre enfance, en version plus sombre, voire brute. S’il ne lésine pas sur les effets spéciaux, le réalisateur Gareth Edwards a recours à de nombreux décors naturels somptueux, à l’image de la planète verdoyante où le grand méchant, le directeur Orson Krennic (Ben Mendhelson) retrouve la trace de Galen Erso et sa famille lors des premières minutes. L’atmosphère est lourde, crépusculaire. Les acteurs jouent juste, plus graves que leurs collègues du Réveil de la Force. Hormis un Forrest Withaker qui frise par instants la caricature, le second degré bon enfant a disparu au profit d’un humour noir plus froid, voire désespéré.