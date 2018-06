Romy Schneider alcoolique ? Sa fille Sarah Biasini choquée par le film "Trois jours à Quiberon"

POLEMIQUE - En salles en France le 13 juin prochain, le film allemand "Trois jours à Quiberon" raconte un séjour de Romy Schneider en thalasso, un an avant sa mort. Sa fille Sarah Biasini l’a vu et se dit choquée que la réalisatrice Emily Atef laisse entendre que la star était dépendante à l’alcool et aux médicaments.