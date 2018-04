Rosamund Pike : la star de "Gone Girl" change de tête (et de langue) dans "Otages à Entebbe"

Refusant tout manichéisme, le film donne à la comédienne l’occasion d’une nouvelle performance étonnante, toute en nuances, comme elle les aime. "On a toujours besoin de savoir ce qui motive un personnage, et il faut comprendre sa cause, autrement c’est impossible à jouer. Ça va au-delà des dialogues. C’est l’énergie derrière les dialogues", insiste Rosamund Pike. "Ce qui est intéressant aussi c’est de jouer avec les attentes des spectateurs. Avec mon personnage et celui de Wilfried Böse, joué par Daniel Brühl, on peut ne pas admirer ce qu’ils font. Mais si à un moment vous ressentez quelque chose pour eux, c’est perturbant et c’est le but recherché."