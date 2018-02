Rosé, côte de boeuf et tournage à l'aube : les héros de "50 Nuances plus claires" nous racontent leur expérience à Paris

Après un passage par la Côte d'Azur, les interprètes de Christian Grey et Anastasia Steele poursuivent leur séjour parisien par un passage au musée du Louvre, dans le Marais et - évidemment - près de la Tour Eiffel. "Tout était vraiment très extravagant", nous explique Dakota Johnson à propos de cette escapade parisienne, évoquant la joie de sa soeur cadette seule dans les couloirs de l'opéra et ces "deux murs de pluie" installés en pleine rue pour une scène rapide dans laquelle elle court se réfugier dans un restaurant.