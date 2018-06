VIDEO - "Sans un bruit" : ce film d’horreur dont on n’a pas fini d’entendre parler

C’est un succès surprise, ou presque. Depuis sa présentation en mars dernier au festival South By Southwest, "Sans un bruit" s’attire les louanges des fans de cinéma fantastique. Et de bon cinéma tout court. Doté d’un tout petit budget de 20 millions de dollars – un pourboire à Hollywood – le film réalisé par l’acteur John Krasinski, l’ex-star de la série "The Office", a déjà engrangé plus de 300 millions de dollars avant sa sortie française. Et ça va continuer puisqu’il a pris mercredi la première des sorties de la semaine, avec 47 091 entrées dans l’Hexagone, devant la comédie tricolore "Le Doudou".