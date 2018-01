Saoirse Ronan, la star de "Lady Bird" : mais comment faut-il prononcer son prénom ?

Ce dimanche 7 janvier, à Los Angeles, elle a décroché le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour son rôle d’ado rebelle dans "Lady Bird", le premier film de la comédienne Greta Gerwig. Une performance aussi touchante qu’hilarante qui lui a permis de triompher de la grande favorite, l’Australienne Margot Robbie, qui incarne la patineuse Tony Harding dans "Moi, Tonya". Mais aussi d'Emma Stone dans "Battle of the Sexes", Helen Mirren dans "L’Echappée Belle" et Judi Dench dans "Confident Royal".





Et son prénom dans tout ça ? Désormais en pole-position pour l’Oscar, en mars prochain, Saoirse Ronan va avoir l’occasion d’en rappeler la prononciation, sur tous les plateaux où elle va être invitée. Saoirse se prononce donc "Sur-sha", plus précisément "Ser-sha" avec le correct accent, un mot qui signifie "liberté". S’il est très répandu en Irlande, la star de "Lady Bird" le partage avec une autre actrice américaine, Saoirse Scott, qu’on a pu voir dans la série "One life to live", sur ABC.