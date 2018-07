Scarlett Johansson a failli engager Mélanie Laurent pour réaliser "Black Widow"

"Black Widow" a trouvé sa réalisatrice. Au terme d’un processus de sélection fastidieux qui a duré plus de six mois, Marvel Studios a choisi l’Australienne Cate Shortland pour diriger le film consacré au personnage incarné par Scarlett Johansson dans la saga "Avengers". Appelé de ses vœux par la comédienne depuis plusieurs années, le projet a pris corps après le carton au box-office de "Wonder Woman", la superhéroïne de DC Comics. Après "La Reine des Neiges" de Jennifer Lee, il s’agit du plus gros succès de tous les temps pour un film réalisé par une femme, en l’occurrence Patty Jenkins, avec plus de 820 millions de dollars de recettes dans le monde.





D’après le magazine américain, c’est Scarlett Johansson elle-même qui aurait insisté pour que Marvel Studios engage Cate Shortland, fan de son travail à la fois réaliste et poétique sur le film de guerre "Lore", sorti en 2013. L’histoire de la fille d’un nazi qui fuit à travers la campagne lorsque les Alliés entrent en Allemagne, après la défaite. Et fait la rencontre sur sa route d’un jeune garçon juif réchappé des camps. On lui doit également le thriller "Berlin Syndrome" avec Teresa Palmer, sorti l’an dernier.