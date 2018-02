Scream projeté à Gérardmer : 20 ans après, le film culte de Wes Craven marche toujours

En 1996, à l’époque du premier Scream, les réseaux sociaux n’existaient pas. Et les ados ne faisaient pas de critiques sur leurs blogs, voulaient ressembler aux héros tourmentés de la série Dawson, se perdaient dans les vidéo-club pour ressusciter de vieux films d’horreur oubliés en VHS.





Plus de 20 ans plus tard, le monde a changé mais la fascination n'en reste pas moins vivace et des réalisateurs actuels continuent de le citer comme référence. Pour Quentin Dupieux, réalisateur de Steak et de Rubber, Scream est même trop intelligent pour son propre bien : "Je pense que les vrais films du genre sont derrière nous. Aujourd'hui, les films d'horreur sont cyniques : ils ont conscience des codes. J'adore Scream, mais ça a relancé le film d'horreur autant que ça l'a tué. Tous les films qui ont suivi ont misé comme lui sur les clins d'œil."





Quant à Rob Zombie, réalisateur de The Devil's Rejects, il pointe du doigt la nouveauté de Scream, et définit au fond pourquoi il reste encore aujourd'hui une référence : "Dans Scream, j'adore l'idée que des personnages qui participent à un film d'horreur soient eux-mêmes en train de regarder un film d'horreur. Sans doute parce que, comme tous les cinéphiles, j'ai découvert les films d'horreur comme les héros de Scream, en les regardant, gamin, à la télévision". Pour la première fois au cinéma, le spectateur devenait une victime, le protagoniste d'un effroyable et drolatique film d'horreur.