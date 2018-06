"Sicario : La Guerre des cartels", la critique : entre polar et géopolitique, une suite réussie

L’amateur de sensations fortes y trouvera largement son compte. Celui de géopolitique du crime aussi. Car si le film délaisse un peu vite la question terroriste pour se focaliser sur le piège qui se referme autour de Matt et Alejandro, il dresse un constat terrible sur la manière, machiavélique, brutale, voire irresponsable dont Washington gère ses relations avec le voisin mexicain. Et dont l'actuel locataire de la Maison Blanche n'est pas désigné comme l'unique responsable, le conflit s'enlisant depuis plusieurs générations.





A ce titre le personnage le plus passionnant du film est sans doute celui de l’adolescent Miguel (Elijah Rodriguez), fils d’immigrés qui voit dans le commerce des clandestins le moyen le plus rapide de sortir de sa condition modeste, au mépris de ses racines. Et qui porte en lui les germes d’une nouvelle guerre à venir, peut-être encore plus terrible, cette fois côté américain. Et ça tombe bien, un troisième épisode serait déjà en cours d'écriture pour nous raconter tout ça...