"Soudain la vie de cette personne est entre vos mains" : Audrey Fleurot raconte son baby blues

Si Audrey Fleurot, 40 ans, estime avoir été atteinte par ce mal souvent tabou, c’est en partie à cause de son emploi du temps, tournant deux films pendant qu’elle était enceinte de son compagnon, le réalisateur Djibril Glissant. "Neuf mois, c'est le temps que ça prend pour se faire à l'idée. Et comme je n'ai pas eu le temps d'en profiter, je pense que ça m'a pris les neuf mois qui ont suivi", observe-t-elle.





Un déséquilibre hormonal est également à l’origine de cette période douloureuse. "Si on m'avait dit plus tôt que ce n'était pas de ma faute, que c'était un coup des hormones, que je n'y pouvais rien et qu'il fallait que je prenne un traitement pour me recadrer, j'aurais perdu moins de temps", estime Audrey Fleurot, jugeant nécessaire de mieux informer les jeunes mamans pour ne pas les faire culpabiliser.