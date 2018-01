Star Wars : en Chine, "Les Derniers Jedi" n’ont déjà plus la Force

Luke Skywalker fait grise mine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit, les premiers spectateurs chinois ont pu découvrir Les Derniers Jedi, le 8e volet de la saga Star Wars. Des séances qui donnent en général un indice de la carrière au box-office d’un long-métrage. Or, avec 560 000 dollars de recettes, le film de Rian Johnson fait beaucoup moins bien que l’épisode précédent, Le Réveil de la Force, qui avait engrangé 2.5 millions de dollars de recettes lors de ses avant-premières chinoises, en 2015. Pire : le blockbuster est devancé par The Ex-File 3 : The Return of the Exes, une comédie locale dont le titre singe celui de son rival américain.





Alors que Les Derniers Jedi a franchi le week-end dernier la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde, Disney attendait beaucoup de sa sortie sur un marché en expansion permanente. Mais dont les ressorts ne sont pas forcément les mêmes que celui du marché américain ou européen. Car les Chinois ne sont pas aussi "accros" à Star Wars qu’on pourrait l’imaginer. Il faut dire qu'il a fallu attendre 2015 pour que les premiers films de la saga, sortis à l’origine entre 1977 et 1983, soient enfin visibles sur les écrans d’un pays qui a longtemps fermé ses portes à la production étrangère.