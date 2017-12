"Star Wars" : politique, religion, diversité, féminisme… "Les Derniers Jedi" décrypter tu devras

Tout le pouvoir pour un seul homme ? C’est mal. Comme l’Empereur Palpatine avant lui, le Suprême Leader Snoke aimerait régner sur la galaxie les mains libres – et en peignoir brodé – sans avoir à se soucier de l’avis du bon peuple. Ni de ses rejetons putatifs, le Général Hux et Kylo Ren, dont il profite des faiblesses et attise la rivalité pour se maintenir au sommet de la pyramide. Diviser pour mieux régner, un vieux classique. Jusqu’au jour où le prodige que vous avez créé de toutes pièces se retourne contre vous… ça ne vous rappelle personne ?





Si dans Le Réveil de la Force on avait été frappé par l’esthétique très IIIe Reich des bataillons du Premier Ordre, c’est la dérision que s’autorise Rian Johnson à l’égard de cette dictature de pacotille qui surprend. Un signe des temps ? Si Les Dernier Jedi a été écrit et tourné avant l’élection de Donald Trump, son montage final s’est déroulé durant ses premiers pas à la Maison Blanche. Entre les excès d’autorités pathétique de Hux, et les crises de nerfs puériles de Kylo Ren, difficile de ne pas voir, en creux, un portrait caustique – réaliste ? - de l’ex-homme d’affaires. Dommage que Twitter n’existe pas dans Star Wars.