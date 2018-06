"Star Wars" : victime d’insultes racistes, l’actrice Kelly Marie Tran a quitté Instagram

On ne lui gâchera pas son conte de fées. En décembre dernier, Kelly Marie Tran nous confiait son bonheur de faire partie de la famille "Star Wars". Avant de décrocher le rôle de Rose Tico dans l’épisode 8, "Les Derniers Jedi", la comédienne de 29 ans a cumulé jusqu’à quatre petits boulots à la fois. "Quand l’audition pour le film est arrivée, j’occupais un poste à plein temps et je travaillais 40 heures par semaine tout en enchaînant les auditions", nous expliquait la jeune femme, repérée dans une poignée de web-séries comiques.





Une audition plus tard, la voilà à bord de la saga galactique la plus populaire de tous les temps. Sur le tournage, elle va côtoyer Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver et le vétéran Mark Hamill. A la sortie du film, elle savoure son bonheur sur les tapis rouges. Et n’hésite pas, à plusieurs reprises, à rendre hommage à ses parents, des réfugiés vietnamiens qui ont fui leur pays après la guerre avec les Etats-Unis pour s’installer en Californie.