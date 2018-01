Steven Spielberg, Meryl Streep et Tom Hanks en réaction à l’Amérique de Trump dans "Pentagon Papers"

Daniel Ellsberg, ancien fonctionnaire américain et lanceur d'alerte, a fait fuiter en 1971 7.000 pages de documents secrets du Pentagone sur la guerre du Vietnam: les Pentagon Papers. Leur lecture enseignait que contrairement aux affirmations des divers responsables américains, la guerre du Vietnam ne pouvait pas être gagnée par les Etats-Unis.

Le New York Times, autre quotidien de référence, avait commencé à publier ces documents, avant que l'administration du président Nixon n'obtienne une injonction d'un tribunal fédéral pour les en empêcher, au motif de la sécurité nationale. Le Washington Post a alors pris le relais, malgré les risques de représailles politiques et économiques.





A une époque où Donald Trump multiplie les attaques contre la presse, assimilant les médias populaires à des pourvoyeurs de "fake news", Spielberg prend le prétexte historique (une prise de risque monumentale et la chute d’un système) pour soutenir la nécessité de (bien) s’informer en 2018. Renoue incidemment avec le cinéma américain profondément engagé des années 70 – qu’il a évidemment bien connu – avec la maturité idoine (loin du divertisseur des Dents de la mer). Ravive une conscience politique dans une Amérique encore sonnée par l’élection de Trump et affligée par ses tweets lapidaires et toxiques. Et enfin porte au pinacle les médias courageux, cet indispensable quatrième pouvoir, ayant permis la publication des Pentagon Papers, ayant révélé par la suite le Watergate. Un scandale largement développé dans un film culte: Les Hommes du président, de Alan Pakula, sorti en 1976, où Robert Redford et Dustin Hoffman, dans les rôles des journalistes du Washington Post Bob Woodward et Carl Bernstein, faisaient tomber avec leur enquête le président Richard Nixon…