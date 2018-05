Tom Cruise donne le coup d’envoi du tournage de la suite de "Top Gun"

Quelques mois plus tard, le producteur Jerry Bruckheimer confirme que le projet n’a pas été abandonné. Après avoir engagé le jeune scénariste Justin Marks dès septembre 2014, il annonce à l’été 2017 que la réalisation a été confiée à Joseph Kosinski, un cinéaste fan des années 1980. On lui doit notamment "Tron : l’héritage" (2010), la suite du légendaire film de SF de Disney. Mais aussi "Oblivion" (2013), dans lequel il dirigeait un certain Tom Cruise. Car l’acteur, aujourd’hui âgé de 55 ans, sera bel et bien le héros du long-métrage sobrement intitulé "Top Gun : Maverick".





Ce jeudi 31 mai, la star a célébré le premier jour de tournage en postant sur Twitter un cliché sur lequel il apparaît de trois quarts en combinaison de pilotage, le casque à la main, son avion de chasse au loin. En légende : "Feel the need" (ressens le besoin, ndlr), une référence à l’un des dialogues du film d’origine entre Maverick et Goose, son coéquipier joué par Anthony Edwards. "Je ressens le besoin", lançait le premier. "Le besoin de vitesse !", complétait le second dont la mort tragique allait bouleverser plus d'un spectateur.