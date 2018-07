"Mission : Impossible - Fallout", la critique : crépusculaire et émouvant, du grand art

S’il retrouve des couleurs lors d’un dernier acte dantesque, Cruise / Hunt a aussi des bobos à l’âme. Comme l’acteur, le héros a connu des hauts et des bas en privé. A cause de ses choix de vie. De sa réputation compliquée aussi sans doute. Depuis qu’il s’est séparé de Katie Holmes, la mère de sa fille Suri, Tom n’a plus de girlfriend et de vie de famille. Comme lui peut-être, Ethan a peur de s’engager avec Ilsa (la divine Rebecca Ferguson), la belle espionne anglaise qui lui a donné le tournis dans le dernier épisode. Il faut dire qu’il se sent toujours aussi coupable d’avoir abandonné Julia, son épouse, en raison de son emploi du temps très… chargé. Et lorsque une petite nouvelle lui fait de l’effet, il tergiverse et la laisse faire le premier pas. Sans étreinte ni lendemain.





"Mission : Impossible - Fallout" se savoure donc comme un portrait en creux de son comédien principal, connu de tous et pourtant si éloigné du commun des mortels. Mais c’est avant tout un divertissement de gamme qui trouve sa singularité en délaissant un peu l’humour et la couleur au profit d’une gravité nouvelle et d’une noirceur intimidante, soulignée par la BO vrombissante de Lorne Balfe. Tout au long du film, splendidement mis en lumière par le chef opérateur Rob Hardy, il règne une atmosphère cafardeuse, incertaine comme un saut en parachute en plein orage au-dessus de la verrière du Grand Palais, transformée en dernier dancefloor avant l’apocalypse. Les éclaircies, comme ces éphémères retrouvailles entre Ethan et Ilsa dans les jardins du Palais Royal, n’en sont que plus savoureuses.





Enfin si l’intrigue a été pensée avant l’élection de l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche, elle dresse, à l’instar d’une série politique comme la controversée "Homeland", le portrait d’une administration américaine gangrenée de l’intérieur, ne laissant plus de place, ou presque, aux idéalistes au grand coeur que représentent Ethan Hunt et les siens. 22 ans après avoir perdu tous les membres de son équipe dans le premier film, ce grand solitaire n’a d’ailleurs jamais été aussi entouré. Envisage-t-il de passer le relais à l’un (ou l’une) de ses camarades de jeu ? Le plus tard possible alors…





>> "Mission : Impossible - Fallout", de Christopher McQuarrie. Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg... Durée : 2h24. En salles le 1er août.