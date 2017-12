"Tout l’argent du monde" : notre avis sur le film de Ridley Scott… sans Kevin Spacey

Hormis une brève séquence filmée à l’origine en Jordanie, et retouchée grâce à la magie des effets spéciaux numériques, il n’y a donc plus aucune trace du travail de l'acteur désormais maudit à Hollywood. Pour la petite histoire, c’est à Christopher Plummer que Ridley Scott avait pensé à l’origine pour incarner le cupide milliardaire John Paul Getty, avant que les producteurs lui suggèrent un Kevin Spacey jugé plus "bankable"…





En découvrant Tout l'argent du monde, on oublie vite la star controversée de House of Cards. Parce que son remplaçant livre une performance absolument époustouflante, encore plus si l’on considère qu’il n’a eu quelques jours pour préparer le rôle. Mais surtout parce que c’est un excellent film de Ridley Scott, une sorte de cousin seventies du sous-estimé Cartel, le narco-thriller glaçant que lui avait écrit le romancier Cormac McCarthy en 2013.