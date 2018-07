"Tout le monde m’aime mais personne ne me veut" : rencontre avec Marcello Fonte, la révélation de "Dogman"

Enfant, Marcello Fonte rêvait de devenir pompier. "J’ai toujours eu tendance à vouloir aider les autres", explique la vedette de "Dogman", prix d’interprétation mérité au dernier Festival de Cannes. "Ça me fait plaisir… et ça me permet d’oublier mes propres problèmes." Quand il débarque à Rome, quelques années plus tard, ce fils de maçon calabrais n’a pas les diplômes requis pour rejoindre les soldats du feu. Alors il va faire d’autres métiers. Plein de métiers.





"J’ai été musicien, boucher, barbier, plombier, marchand de fruits", énumère pour nous le comédien de 39 ans. Deux mois après son sacre sur la Croisette, on le retrouve dans la cour ensoleillée d’un hôtel de la place des Vosges, à Paris. "J’ai travaillé cinq ans dans une crêperie et huit ans dans une galerie d’art. J'ai rénové des maisons. Et j’ai aussi fabriqué des bagues !", continue-t-il en retirant le bijou en fer forgé qu’il porte à l’annulaire pour nous le montrer.