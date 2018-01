Tribune contre "un certain féminisme" : pourquoi Catherine Deneuve n'en fait qu'à sa tête

Catherine Deneuve faisait référence à la pétition, parue en mars 1971 dans le Nouvel Obs, appelant à la dépénalisation et la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Rédigé par Simone de Beauvoir, ce texte ouvre la voie à la loi Veil, qui sera adoptée quatre ans plus tard. Reste que la carrière de la star est ponctuée de nombreux engagements. Contre la peine de mort, elle prêtera sa voix à un film d’Amnesty International, allant même jusqu’à signer une pétition réclamant son abolition aux Etats-Unis, au début des années 2000. Quelques années plus tôt, elle s’est opposée à la loi Debré, durcissant l’accueil des étrangers en France. En 2004, elle préside un gala organisé par Amnesty pour soutenir une campagne contre les violences faites aux femmes.





Plus significatif encore : en 2007, Catherine Deneuve co-signe, avec plus de 2.300 personnes, une pétition intitulée "1 million de femmes s’énervent", afin d’apporter son soutien à Ségolène Royal, victime d’attaques sexistes répétées lors de la campagne présidentielle. "Tout ce que l'on dit sur elle, sur sa voix, ses cheveux, ses boucles d'oreilles, sa syntaxe, ses bourdes, son sens de la compassion ou sa dureté, est énoncé pour la délégitimer, pour montrer qu'elle n'a pas sa place à la tête de l'Etat", écrivaient-elles au sujet de la candidate socialiste battue par Nicolas Sarkozy dans la course à l'Elysée.





Hasard ou coïncidence ? Dix ans plus tard, c’est Catherine Deneuve que Ségolène Royal cible dans un tweet, publié ce mardi : "Dommage que notre grande Catherine Deneuve se joigne à ce texte consternant. Toutes nos pensées, hommes et femmes soucieux de la dignité des femmes, vont aux victimes de violence sexuelle, écrasées par la peur d’en parler."