VIDEO - 3 bonnes raisons d’attendre "In The Fade" avec Diane Kruger

La vie de Katja bascule du jour au lendemain lorsque Nuri, son mari, un ancien dealer, et Rocco, leur tout jeune fils, sont tués par la bombe qui a explosé devant l’agence immobilière du premier. Tandis que la police mène l’enquête, la jeune femme plonge dans une lente et inexorable dépression… Cinéaste allemand d’origine turque, Fatih Akin a écrit le scénario de In the Fade en réaction à la multiplication récente des crimes racistes dans son pays. Mais son film renvoie, fatalement, à la vague d’attentats qui secoue l’Europe depuis plusieurs mois déjà.