VIDÉO - "50 Nuances plus claires" : besoin de vous mettre à jour ? Le cast vous fait le pitch en 45 secondes

Alors, où en est-on ? Où en sont Christian et Anastasia ? Qui a fait quoi ? Et avec qui ? Plutôt que de se replonger dans les romans de E.L. James, on a préféré demander à des conteurs de choc. Les héros de la saga eux-même. De passage à Paris pour la promotion de 50 Nuances plus claires, Jamie Dornan, Dakota Johnson et Rita Ora se sont prêtés au jeu de notre récap' en 45 secondes. Et ont relevé le défi haut la main. Dommage, on lui aurait bien donné un gage.