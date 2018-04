VIDÉO - Amoureux de ma femme : Daniel Auteuil troublé par Adriana Ugarte dans un extrait

Comment résister à une femme beaucoup plus jeune que la sienne ? C’est le sujet du nouveau film réalisé par Daniel Auteuil, Amoureux de ma femme, dont nous vous proposons de découvrir un extrait avant sa sortie dans les salles mercredi prochain. On peut y constater que le personnage de Daniel Auteuil est fort troublé par Emma (Adriana Ugarte), la nouvelle petite amie de Patrick, meilleur ami de Daniel, incarné par Gérard Depardieu.





L’histoire : Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même.