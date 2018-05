VIDÉO - "Ant-Man et La Guêpe" : un bonbon pop pour remonter le moral des fans d’Avengers ?

Ce sera le 20e volet de l’Univers Cinématographique Marvel. En salles en France le 6 juillet prochain, "Ant-Man et La Guêpe" marque le retour à l’écran de Scott Lang, le superhéros le plus minuscule – et le plus drôle – de la saga. Dans le premier film, sorti en 2015, ce cambrioleur à la petite semaine (l’excellent Paul Rudd) faisait la connaissance de Hank Pym (Michael Douglas), un ancien scientifique du S.H.I.E.L.D. qui a conçu un costume qui permet à celui qui le porte de rétrécir à l’envie tout en accroissant sa force physique.





"Ant-Man" marquait un virage plus "léger" dans la saga fantastique, salué par la critique et le public puisqu’il a généré plus de 520 millions de dollars de recettes à travers le monde. Après avoir fait une brève apparition dans "Captain America : Civil War", le personnage s’offre une nouvelle aventure solo dans laquelle il va devoir faire équipe avec Hope (Evangeline Lily), la fille de son mentor, dotée elle aussi d’un costume magique…