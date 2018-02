VIDÉO - "Black Panther" : pourquoi ce film de super-héros est si important dans l'Amérique de Trump

D'un strict point de vue cinématographique, dans le cinéma américain, l'impact de Black Panther s'avère non moins négligeable.





Si la super-production rassemblant le gotha des acteurs afro-américains (Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Forest Whitaker et Angela Bassett en figures d’autorité) et se revendique du renouveau du cinéma afro-américain des années 90 (le cinéma de Spike Lee, Boyz N the Hood, Menace II Society etc.), on pense aussi à ce genre plus ancien auquel le film renvoie inconsciemment ou non : la fameuse blaxploitation, survenue en pleine révolution des Black Panthers et symbolisée par le réalisateur Melvin Van Peebles avec Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971).