Pourquoi "Phantom Thread" est le film le plus chic de l’année

Depuis le rock n'roll "Boogie Nights", il y a déjà 20 ans, le Californien Paul Thomas Anderson a toujours eu le chic pour cultiver le malaise qui sommeille en chacun de ses personnages jusqu’au point de rupture. "Phantom Thread" surprend dès qu’il inverse le rapport de force entre ses deux principaux protagonistes, d’une manière pour le moins… délectable.





Il serait criminel d’en dire plus sur l’intrigue de ce thriller psychologique aussi raffiné dans le fond que dans la forme. Sinon qu’elle friserait la faute de goût sans l’interprétation en tous points remarquables de ses deux comédiens. Plus sobre, mais pas moins torturé que son personnage de magnat du pétrole dans "There Will Be Blood", Daniel Day-Lewis brode un Woodcock tour à tour fascinant, pathétique et attachant.





Face à lui, la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps incarne une Alma aussi délicate que magnétique, se jouant des attentes du spectateur pour dessiner une héroïne bien plus moderne qu’on pourrait le croire. Si son célèbre partenaire, en lice pour un quatrième Oscar, laisse entendre qu’il pourrait s’agir de son dernier film, cette sublime révélation n’a sans doute pas fini de nous captiver.