"Ant-Man et la Guêpe", la critique : le Marvel estival fait mouche

L’une des forces du premier volet résidait dans le soin apporté à ses protagonistes, Peyton Reed prenant le temps d’installer chacun d’entre eux avant de déclencher l’inévitable déluge d’effets spéciaux. Loser charmant - et un brin pathétique -, Scott Lang découvrait malgré lui les pouvoirs du costume crée par Hank tout en flirtant avec Hope, avant de prendre conscience de ses responsabilités de père… et de superhéros rigolo. Autour de lui gravitait une galerie de personnages dont on retenait notamment l’hilarant Michael Pena, en ex-taulard plus bavard que méchant. Et bien sûr Michael Douglas, savoureux en scientifique orgueilleux et père maladroit.





La suite ce mercredi en salles est dans la même veine, sinon que Peyton Reed et ses scénaristes ont choisi d’entrer directement dans le vif du sujet, jonglant avec le rire et l’action pied au plancher dès le flashback d'ouverture. La différence majeure tient dans l’importance accordée cette fois aux personnages féminins. Au second plan dans le premier film, Hope tient ici un rôle central, aussi bien dans l’intrigue – la recherche de sa mère Janet (Michelle Pfeiffer) - que dans les scènes d’action où elle vole la vedette à son camarade et prétendant masculin.