VIDÉO - Thor, Spider-Man, Black Panther… Les superhéros Marvel ont pris leurs quartiers à Disneyland Paris

A la sortie, on a croisé une poignée de VIPs enthousiastes parmi lesquels les sportifs Serena Williams, Gustavo Kuerten ou encore Teddy Riner, heureux comme un gamin. "Déjà que mon fils adore le parc, je vais avoir encore plus de mal à le sortir d’ici !", nous a confié le judoka. "Moi j’ai 29 ans et ça me fait toujours rêver. Voire une science-fiction pareille, des histoires toujours plus folles, on ne s’en lasse pas", avoue le champion olympique qui n’a, au fond, pas grand-chose à envier aux Avengers. "C’est vrai qu’on nous demande toujours de nous dépasser, d’aller chercher la perfection. De repousser les limites. Est-ce que ça fait de moi un superhéros ? Non…" (rires).





Et si ça ne suffisait pas, deux autres spectacles permettent de retrouver Starlord et Gamorra, le couple vedette des "Gardiens de la galaxie" qui invite les visiteurs à danser sur une playlist savoureuse de tubes des années 1970 et 1980. Mais aussi Loki, le méchant frangin de Thor qui vient perturber la présentation de l’Arc Reactor, la dernière invention de Tony Stark / Iron Man. Et ce n’est qu’un début puisque le groupe Disney a annoncé, en février dernier, un investissement à venir de 2 milliards d’euros pour agrandir le parc à l’horizon 2021, avec une nouvelle zone consacrée aux superhéros Marvel, et deux autres à "La Reine des Neiges" et à la saga "Star Wars".