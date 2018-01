VIDEO - "Downsizing" : mini-Matt Damon, grande comédie

Un homme ordinaire d'Omaha, dans le Nebraska, Paul Safranek (Matt Damon) et sa femme Audrey (Kristen Wiig) se morfondent dans leur vie quotidienne et aspirent à une existence meilleure. Pour réaliser son rêve, Paul se laisse séduire par la découverte d'un scientifique norvégien, qui est parvenu à réduire les hommes à moins de 13 centimètres de hauteur. Certains de leurs amis ont déjà tenté l'aventure et les nouvelles cités dédiées spécialement aux petits hommes sont présentées avec force marketing comme des paradis terrestres du luxe et du farniente. Le couple va tenter l'extraordinaire transformation dans une clinique à produire de lilliputiens et vendre ses maigres biens pour devenir millionnaires. Seul hic, Audrey va changer d'avis à la dernière minute.





Devenu lilliputien, Matt désillusionne : le rêve américain sur papier glacé n’est pas franchement au rendez-vous. Il devient l'ami d'un cynique mais joyeux voisin serbe (Christoph Waltz, tout sourire et détendu, à mille lieues de ses sempiternels rôles de méchants), un fêtard opportuniste ami de Udo Kier qui commercialise des produits de luxe miniaturisés comme des cigares à un dollar. Puis, il croise une dissidente vietnamienne, réduite d'office en lilliputienne et envoyée clandestinement aux États-Unis dans un téléviseur. Puis, on lui annonce la fin des temps… Tout s’enchaîne de manière absurde, on se croirait chez Kafka. Est-ce un rêve ? Est-ce un cauchemar ?