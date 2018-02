VIDÉO - Eva : Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel dans un thriller troublant

Eva marque la sixième collaboration entre Benoît Jacquot et Isabelle Huppert, après notamment L’Ecole de la chair ou La Fausse suivante. L’actrice française retrouve Gaspard Ulliel avec qui elle avait déjà tourné Un barrage contre le Pacifique de Rithy Panh, sorti en janvier 2009. Et coïncidence, tous les deux avaient reçu en 2017 un César chacun, meilleure actrice pour Huppert pour Elle et meilleur acteur pour Ulliel pour Juste la fin du monde.