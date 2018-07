Evangeline Lilly, la star de "Ant-Man et la Guêpe" : "C’est clair que je suis féministe"

Dans l’immense puzzle qu’est devenue la saga Marvel sur grand écran, "Ant-Man et la Guêpe" se situe après les événements de "Captain America : Civil War"… et juste avant le récent Avengers : Infinity War. Assigné à résidence, après être venu illégalement en aide à "Captain America", Scott Lang tue le temps comme il peut lorsque Hank et Hope renouent avec lui. Comme le premier volet, carton au box-office avec plus de 500 millions de dollars de recettes, cette suite mélange humour et effets spéciaux, sur un rythme encore plus effréné.





"Il y a tous les aspects qu’on recherche dans un film", savoure Evangeline Lilly. "C'est humoristique, c’est romantique, il y a beaucoup d’action. Ça bouge extrêmement vite. Et j’aime ça : j’aime que n’importe qui, ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur, chacun puisse trouver quelque chose dans ce film qu’il aime beaucoup." Hormis Hope, "Ant-Man et la Guêpe" accueille deux autres héroïnes au caractère bien dans l’air du temps. Une dimension féministe qui n'est pas pour déplaire à la comédienne.





Même si elle n’a pas toujours été à l’aise avec le sujet... En 2014, dans une interview au HuffPost à l’occasion du dernier volet de la trilogie "Le Hobbit" où elle incarnait l’elfe Tauriel, la jeune femme faisait sensation en expliquant ne pas aimer le mot ‘féminisme’. "Parce que lorsque je l’entends, je l’associe à des femmes qui essaient de passer pour des hommes. Et je n’ai pas envie de prétendre que je suis un homme."