VIDEO - Fatih Akin : "Diane Kruger dans In The Fade, c’est De Niro dans Taxi Driver"

"Je n'ai pas eu besoin de lui demander la Méthode de l'Actors Studio, ou de créer une atmosphère de malaise sur le plateau en hurlant", précise le cinéaste au sujet de leur collaboration. "C'était une relation d'égal à égal. On se chuchottait à l'oreille en permanence. Elle me faisait confiance, ce dont je lui suis reconnaîssant, et je lui faisais confiance... Je crois que ce n'est pas notre dernière collaboraion."





D'ici un prochain projet en commun, la belle histoire de "In The Fade" continue puisque Fatih Akin, accompagné de son interprète, a reçu dimanche dernier le Golden Globe du meilleur film étranger. Et fait désormais figure de grand favori dans la course à l’Oscar, qui sera remis en mars prochain. En France, on découvrira ce long-métrage intense le 17 janvier prochain.