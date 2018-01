VIDEO - "Fortunata" : la fière Italienne qui fait trembler les machos

Adolescente, elle voulait devenir archéologue… jusqu’au jour où un certain Nanni Moretti lui propose de la jeune Irène dans "La Chambre de Fils", en 2001. La Romaine Jasmine Trinca n’a que 20 ans lorsque ce drame bouleversant décroche la Palme d’or sur la Croisette. Et lance une carrière cinématographique qui la voit travailler sur quelques uns des fleurons du cinéma transalpin contemporain, de "Nos Meilleurs Années" de Marco Tullio Giordana en passant par "Romanzo Criminale" de Michele Placido ou encore "Miele" de Valeria Golino. Et une nouvelle collaboration savoureuse avec Moretti sur "Le Caïman".





On la retrouve cette semaine dans "Fortunata", le nouveau film de l’acteur et réalisateur Sergio Castellitto, un portrait de femme étonnant, tourné dans les faubourgs de la capitale italienne. Son personnage, la comédienne en parle avec enthousiasme, dans la langue de Molière qu’elle a commencé à apprivoiser grâce à ses collaborations avec le Français Bertrand Bonnello sur "L'Apollonide" et "Saint-Laurent".