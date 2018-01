VIDÉO - Isabelle Huppert, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Claude Lelouch... ces Français ayant gagné un Golden Globe

RÉCOMPENSE - Les Golden Globes sont des prix américains très convoités du cinéma et de la télévision, récompensant chaque année une sélection d’œuvres depuis 1944. Parmi les lauréats, de nombreux Français, à l'instar de Jean Dujardin en 2012 pour "The Artist" et Isabelle Huppert en 2017 pour "Elle".