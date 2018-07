VIDÉO - "Vous avez fait exister ceux qui ne sont plus" : l'hommage à Claude Lanzmann d'Edouard Philippe et Bernard-Henri Lévy

Le philosophe Bernard-Henri Lévy et le Premier ministre français Edouard Philippe ont tous deux fait référence à Shoah, le monument de Claude Lanzmann dans lequel le réalisateur suivait méthodiquement les traces de l'infamie, identifiant les lieux du génocide et écoutant des survivants et des témoins : "Les regards que vous filmez dans Shoah appartiennent à tous, a déclaré le Premier ministre. Votre regard n'a jamais cillé. Il regardait droit, il regardait fixe pour nous forcer à voir".



"En ce jour, Claude Lanzmann, vous n'êtes pas seul : nous sommes tous avec vous ; ces morts sont tous avec vous. Ils vous maintiendront vivant à jamais", a-t-il estimé.





Claude Lanzmann est mort jeudi 5 juillet 2018 à l'âge de 92 ans.