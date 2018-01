VIDEO - "In The Fade" : comment Diane Kruger a construit le plus beau rôle de sa carrière

Il y a des rôles qui comptent plus que d’autres dans la carrière d’un acteur. Lorsqu’en 2012, Diane Kruger confie à Fatih Akin, au détour d’une soirée au Festival de Cannes, qu’elle rêve de travailler avec son compatriote cinéaste, la comédienne allemande est loin d’imaginer que l'auteur de "Head On" et "De l'autre côté" va lui écrire, quelques mois plus tard, un personnage aussi fort que celui de Katja, l’héroïne de "In The Fade". Encore moins qu’il va lui permettre de décrocher le prix d’interprétation sur la Croisette, cinq ans plus tard.





Passant du deuil à la colère, du désespoir à la détermination, celle qu’on a découvert il y a 15 ans dans "Mon idole", le premier film de Guillaume Canet, livre une performance d’une intensité rare, sous tension permanente, scotchant le spectateur de la première à la dernière seconde de ce thriller psychologique, inspiré par une série de crimes racistes commis en Allemagne au début des années 2000. Reste que si la comédienne est impériale à l’écran, tout n’a pas été aussi simple pour elle.