VIDÉO - In the Fade : Diane Kruger dans un de ses plus beaux rôles

In the Fade fait partie des films qui se sont distingués lors du dernier Festival de Cannes. Drame psychologique, lorgnant sur le polar politique, le long métrage de Fatih Akin était l’une des belles surprises de la compétition officielle avec à l’écran une Diane Kruger impériale, campant l’un des plus beaux rôles de sa carrière et décrochant au passage le Prix d’interprétation féminine.





L’histoire : La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.