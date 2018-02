VIDEO - "Je me suis dit que j’allais mourir" : blessé par balle, Mark Moogalian raconte l’attaque du Thalys

S’il est encore en vie, c’est grâce à un incroyable concours de circonstances. Grâce à son courage, aussi. Le 21 août 2015, le Franco-américain Mark Moogalian, 51 ans, voyage avec son épouse Isabelle à bord du Thalys 9364 reliant Amsterdam à Paris lorsqu’il vient porter secours à Damien, un jeune employé de banque en train de se battre avec Ayou El Khazzani, un belgo-marocain qui a surgi des toilettes, torse nu, un fusil d’assaut autour du cou.





"Pourquoi me suis-je levé ? Je ne sais pas", avoue-t-il au micro de LCI, presque trois ans plus tard. "Par curiosité, je pense. Je me sentais un peu attiré. On fait tous ça de temps en temps, on veut aller voir ce qui se passe." Son héroïsme, Mark Moogalian va le payer cher. Alors qu’il a réussi à désarmer le terroriste et à s’éloigner en courant, ce dernier dégaine un pistolet et lui tire une balle dans le dos.





"Je me suis dit que j’allais mourir à bord de ce train", se rappelle-t-il, persuadé alors que le terroriste va l'achever. "Quand je me suis mis à ramper entre les sièges, j’ai réalisé qu’il avait touché une artère. La balle est rentrée par le dos, elle a percé le poumon. C’était comme une pompe, comme une fontaine. Je commençais à me sentir un peu faible. Le sang était chaud... J’étais sûr que c’était fini parce qu’on était loin d’une gare et que rien n’allait arrêter le saignement."