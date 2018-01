VIDÉO - Jessica Chastain : "Aaron Sorkin explore vraiment le pouvoir féminin dans Le Grand Jeu"

LCI : Vous avez raconté vous être inspirée des sœurs Kardashian. Elles ressemblent à Molly dans le sens où les gens ont tendance à oublier qu’elles sont des femmes d’affaires et à les juger pour leur image. Craignez-vous que les femmes soient condamnées à être "objectifiées" ?

Jessica Chastain : Oui, je pense que ce film explore ça. Parce que c'est Aaron Sorkin, qui est un cinéaste politique, ce film explore la société patriarcale. Nous le voyons dans la famille de Molly avec son père, dans le milieu du poker avec ses gars et dans le gouvernement avec les procureurs. Dans chaque aspect de sa vie, elle essaie de suivre des règles établies par les hommes. Nous vivons dans une société qui valorise les femmes pour leur magnétisme sexuel, n'est-ce pas ? A deux reprises dans le film, les hommes disent à Molly comment elle devrait s'habiller. Au début du film, on lui dit qu'elle devrait être plus mignonne donc elle se relooke entièrement. Elle crée cette image pour que ces hommes la voient, pour qu'ils l'estiment. Et plus tard, elle est humiliée pour ça. Au tribunal, le personnage d'Idris Elba lui dit : "Vous devez changer de look, vous ressemblez à une actrice porno". Alors en ce sens, dans notre société, je me suis demandée : "Qui sont les femmes les plus puissantes ? Les Kardashian !" Elles mettent en avant ce magnétisme sexuel et dans le même temps, les médias et les gens aiment les détruire pour ça. Je pense que c'est une position très injuste pour les femmes. Le film explore ça, il explore également le fait qu'une femme devrait être valorisée pour ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, et non en fonction de ses relations et des hommes dans sa vie.