VIDEO - La première bande-annonce du "Dumbo" de Tim Burton est à croquer

La première bande-annonce dévoile un univers visuel spectaculaire, mélange de prises de vues réelles et d’images numériques, l’adorable Dumbo ayant été entièrement conçu en studio. Aux côtés de Danny DeVito et Colin Farrell, on retrouvera notamment Eva Green dans le rôle de Collette Marchand, une trapéziste française, Michael Keaton ou encore Alan Arkin. Sortie française le 27 mars prochain.