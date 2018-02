VIDÉO – "Le 15h17 pour Paris" : Clint Eastwood, fier de ses héros ordinaires

Pouvons-nous croire au destin ? Si on se fie à l’histoire d’Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, on serait tenté de répondre oui. Car rien ne prédestinait ces trois jeunes américains à devenir de véritables héros aux yeux du monde entier le 21 août 2015, lorsqu’ils ont permis de déjouer une attaque terroriste à bord du train Thalys en Amsterdam et Paris.





Leur histoire est le sujet du nouveau film de Clint Eastwood, Le 15h17 pour Paris. Un long métrage qui s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …





Le 15h17 pour Paris sera sur les écrans français mercredi prochain, le 7 février.