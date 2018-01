VIDÉO - Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood : comment réagiriez-vous au cours d’une situation dangereuse ?

L’affaire a eu un retentissement médiatique international. Le 21 août 2015, à bord du train Thalys entre Amsterdam et Paris, un homme projette armé notamment d’un fusil d’assaut et d’un pistolet automatique ouvre le feu. L’attaque est déjouée de justesse grâce notamment à l’intervention de trois amis d’enfance, trois touristes américains. Trois hommes devenus en un instant des héros dans le monde métier.





Moins de trois ans après les événements, Clint Eastwood la porte sur grand écran avec le film Le 15h17 pour Paris pour lequel il a confié les rôles principaux aux trois principaux protagonistes Anthony Sadler, Alek Skarlatos, soldat de la Garde Nationale de l'Oregon, et Spencer Stone, pilote de l'US Air Force. Un film adapté du livre qu’ils ont écrit avec Jeffrey E. Stern, "The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes".





Le 15h17 pour Paris sera sur les écrans français le 7 février.